رياضة | شباب تونس يعتذرون عن المشاركة ببطولة شمال إفريقيا الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب تونس يعتذرون عن المشاركة ببطولة شمال إفريقيا الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا من الاتحاد التونسي، يخطره خلال بالإعتذار عن مشاركة نسور قرطاج للشباب، ببطولة شمال إفريقيا الودية.

وتقام بطولة شمال إفريقيا، بالإسكندرية مطلع الشهر المقبل، وستشهد مشاركة منتخبات المغرب والجزائر، بالإضافة إلى المنتخب الليبي.

ومن المقرر أن تصل المنتخبات إلى مصر يوم 3 أبريل وستقام مباريات البطولة أيام 6 و8 و10 من نفس الشهر بالإسكندرية.

ويستعد منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، والتي ستقام فعاليتها فى موريتانيا العام المقبل.