رياضة | بعد الخروج من دوري الأبطال.. ناصر الخليفي يسخر من التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخروج من دوري الأبطال.. ناصر الخليفي يسخر من التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التحكيم بعد خسارة فريقه ضد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية : "لم تكن ركلة جزاء من رأيي، ومن السهل اتخاذ قرار كهذا ضد باريس، ومن الصعب اتخاذه ضد أندية أخرى".

يذكر أن حكم اللقاء قرر احتساب ركلة جزاء ضد نادي باريس سان جيرمان، ولصالح مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من المباراة.