رياضة | لوكاكو يشيد براشفورد عقب ريمونتادا دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يشيد براشفورد عقب ريمونتادا دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد بزميله في الفريق ماركوس راشفورد عقب الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها شبكة بي تي سبورت عقب نهاية اللقاء: "كنا نشعر بالثقة قبل المباراة بيوم، أنا وراشفورد كنا نعرف أنه يمكننا إنجاز المهمة معا اليوم وكان من دواعي سروري أن ألعب إلى جانبه مجددا".

واختتم لوكاكو تصريحاته قائلاً : "اتفقنا أنه وفي حال تقدم راشفورد للضغط فإنني سأتواجد أمامه، قلت له إني سأتابع الكرة في كل تسديدة له وهذا ما حدث في لقطة الهدف الثاني".