انت الان تتابع بعد طلبات ميسي.. هل تصلح الجبلاية ما أفسدته مع صلاح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشبت الأزمة الأكبر في روسيا بسبب زيارة بعثة المنتخب لرمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، الأمر الذي تسبب في هجوم دولي على صلاح بسبب اتهام قاديروف في جرائم حرب

في الوقت الذي ملأ اتحاد الكرة المصري الدنيا ضجيجا، بسبب المطالب التي اشترطها مدير أعمال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عقب الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا، وتم وصف الطلبات بأنها مبالغ فيها، وقامت الجبلاية بتسريب الخطاب الذي أرسله مدير أعمال اللاعب للإعلام للهجوم عليه، جاء الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ليلقن الجبلاية درسا في كيفية التعامل باحترافية، مع النجوم الكبار في عالم الساحرة المستديرة، من خلال الطريقة التي يتم التعامل بها مع نجم بحجم الداهية ليونيل ميسي، الذي بات صلاح لا يقل عنه أهمية على الصعيد العالمي.

الاتحاد الأرجنتيني كشف النقاب من خلال الطلبات التي اشترطها على الاتحاد المغربي لتواجد نجمه ميسي، في الودية المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في مدينة طنجة المغربية، أن الكبار لا بد أن يتم التعامل معهم بطريقة مختلفة، وأن النجوم التي تحفر أسماءها بأحرف من نور في تاريخ الكرة العالمية

مطالب الأرجنتين لحماية ميسي

الاتحاد الأرجنتيني كشف النقاب من خلال الطلبات التي اشترطها على الاتحاد المغربي لتواجد نجمه ميسي، في الودية المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في مدينة طنجة المغربية، أن الكبار لا بد أن يتم التعامل معهم بطريقة مختلفة، وأن النجوم التي تحفر أسماءها بأحرف من نور في تاريخ الكرة العالمية لا بد أن تكون لها معاملة خاصة جدا. وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مجموعة من الشروط، من أجل حماية حقوق ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، أثناء مواجهة نظيره المغربي، والمقرر إقامتها يوم السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، مقابل مشاركته 60 دقيقة على الأقل بالمباراة. الاتحاد الأرجنتيني وضع بنودًا أولها، عدم السماح بالتقاط الصور الشخصية "سيلفي" مع ميسي قبل المباراة أو بعدها من لاعبي المغرب أو المشجعين، ومنع جميع وسائل الإعلام من التواصل مع اللاعب أو محاولة إجراء حوارات صحفية، قبل المواجهة او بعدها. ولم تتوقف شروط اتحاد التانجو عند هذا الحد من أجل مشاركة نجم برشلونة الإسباني، بل اشترطوا عدم السماح بالالتحامات القوية في الملعب من جانب لاعبي المنتخب المغربي خوفًا من تعرض ميسي للإصابة. وقبل المواجهة، اشترطوا أن لا يتم الكشف عن اسم الفندق الذي يستضيف بعثة المنتخب الأرجنتيني، وأن الجامعة المغربية هي المسؤولة عن نقل بعثة منتخب التانجو من إسبانيا إلى الأراضي المغربية. ووعد الاتحاد الأرجنتيني نظيره المغربي بتلبية طلبه بمشاركة ميسي في المباراة، وبعدما تم الاتفاق بين الجانبين طلب مسئولو اتحاد التانجو الحصول على 500 ألف دولار بخلاف المبلغ المتفق عليه. مطالب محمد صلاح أزمة كبيرة أثيرت بين اتحاد الكرة المصري، وبين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب طلب الأخير، توفير الراحة الكاملة له خلال وجوده في معسكر الفراعنة، بجانب بعض الشروط التي طالب بتنفيذها، إلا أن مسئولي الجبلاية، تجاهلوا مطالب صلاح، لتتفاقم الأزمة. محمد صلاح أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، عن طريق رامي عباس مدير أعماله، وطالب بعدم إجراء حوارات أو صور فوتوغرافية أو مؤتمرات ليس للاتحاد والمنتخب الحق فيها ويتم العودة لوكيل اللاعب أولا لأخذ موافقته. كما طالب صلاح فرض حراسة خاصة على اللاعب منذ وصوله لمطار القاهرة، وفي الفندق، وأمام غرفة إقامته، والمطعم، والأوتوبيس الخاص بالمنتخب الوطني. مطالب صلاح، جاءت، بعد أزمته مع اتحاد الكرة، بسبب «طائرة المنتخب» وحق استغلال صورته، وهو ما يتعارض مع عقود اللاعب مع الرعاة، وتردد أنه تم حل الأزمة بتدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز. وبعدها، نشبت الأزمة الأكبر في روسيا بسبب زيارة بعثة المنتخب لرمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، الأمر الذي تسبب في هجوم دولي على صلاح بسبب اتهام قاديروف في عدة جرائم حرب، تلك الأزمة تسببت في خروج تقارير أهمها من شبكة CNN مفادها أن صلاح يفكر في "الاعتزال الدولي" بسبب أزماته المتكررة مع اتحاد الكرة. مرورًا بأزمة تواجد الفنانين في فندق المنتخب الوطني، المتواجد به في روسيا، واستياء صلاح من الوضع، بعدها دخل في أزمة مع إيهاب لهيطة مدير منتخب الفراعنة، مؤكدًا أن هذا يؤثر على مستوى اللاعبين. الخلاصة، أن كل منتخب يسعى لتوفير الحماية اللازمة لحقوق لاعبيه، وهو ما شاهدناه من الاتحاد الأرجنتيني، الذي فرض شروطًا قبل مشاركة نجمه الأول ليونيل ميسي أمام منتخب المغرب، عكس اتحاد الكرة المصري الذي دخل في أزمة مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وأكد أن طلباته غير طبيعية.

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