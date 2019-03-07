شكرا لقرائتكم هل يستمر تجميد كهربا بالزمالك رغم العفو؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسري كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، استبعاد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق من حساباته الفنية، قبل مواجهة جورماهيا الكينى المقرر لها الأحد 10 مارس الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، عن رغبة الخواجة فى استمرار تجميد كهربا وعدم الاعتماد عليه فى المباراة المقبلة أمام جورماهيا، رغم عفو مجلس الإدارة عن اللاعب ورفع الإيقاف عنه والاكتفاء بعدم مشاركته فى المباراة الماضية أمام بترو أتليتكو الأنجولى والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، مع تغريمه 300 ألف جنيه، وذلك على خلفية بصق كهربا على جماهير الزمالك.

وأضاف المصدر، أن جروس يرغب فى عدم الدفع بكهربا أساسيًا أمام جورماهيا الكينى، خاصة فى ظل تألق المغربى حميد أحداد، والذى أحرز هدف فوز الزمالك على بترو أتليتكو فى المواجهة المقبلة، فضلاً عن رغبة المدير الفنى فى تطبيق نظام "التدوير" بين اللاعبين لحمايتهم من الإجهاد.