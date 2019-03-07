شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد يوم 7- 3- 2019 سولشاير يتحدث عن مصيره مع الشياطين الحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار مانشستر يوم 7- 3- 2019 عدة أحداث على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الإداري أو الفني، حيث تستهدف إدارة الشياطين الحمرالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، بعدما تألق بشدة خلال المواسم السابقة وأثبت نفسه بقوة على الساحة الأوروبية.

مانشستر يونايتد يهزم باريس سان جيرمان ويقصيه من دوري الأبطال

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزى إلى دور الـ 8 من دورى أبطال أوروبا،بعد الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "حديقة الأمراء".

وبتلك النتيجة تأهل مانشستر يونايتد للدور المقبل بافضلية التسجيل خارج الديار بعد خسارته ذهابا على ملعب "أولد ترافورد" 2-0.

تقدم أولا مانشستر يونايتد مبكرا عن طريق البلجيكى روميلو لوكا فى الدقيقة الثانية، بعد أن راوغ بوفون حارس سان جيرمان، قبل أن ينجح الإسبانى خوان بيرنات من تسجيل هدف التعادل للفريق الفرنسى فى الدقيقة 12 مستغلا عرضية كيليان مبابى الرائعة.

وفى الدقيقة 30 يسجل لوكاكو هدف اليونايتد الثانى مستغلا خطأ بوفون فى التعامل كرة ماركوس راشفورد.

ونجح راشفورد فى تسجيل الهدف الثالث القاتل فى الوقت بدل الضائع من اللقاء من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وخاض اليونايتد اللقاء فى ظل غياب 9 لاعبين للإصابة من بينهم، جيسي لينجارد، واليكسيس سانشيز وأنتونى مارسيال بالإضافة إلى الموقوف بول بوجبا لطرده بلقاء الذهاب.

مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم يوفنتوس

من أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن صحيفة ميرور البريطانية أشارت إلى أن الشياطين الحمر رصدوا مبلغأ ضخما من أجل التعاقد مع باولو ديبالا نجم اليوفنتوس الإيطالي.

أوضحت الصحيفة إلى أن اليونايتد يخطط لضم النجم الأرجنتيني المتألق مقابل 120 مليون إسترليني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان ديبالا قد تراجع مستواه بقوة مع الفريق الإيطالي هذا الموسم بل بات يجلس بشكل متكرر على مقاعد البدلاء، حيث قل دوره كثيرا خاصة في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن اليونايتد قد رفع ميزانية التعاقدات في محاولة لتدعيم صفوفه بقوة من أجل الاستعداد للموسم الجديد والمنافسة على لقب البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الإنجليزي يحرم أرسنال من لاعبه قبل مواجهة اليونايتد

ومن ضمن أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن الاتحاد الإنجليزي قد قرر حرمان أرسنال من نجمه الأورجواياني لوكاس توريرا قبل موقعة الشياطين الحمر، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر البريميرليج.

وأشارت صحيفة "صن"، أن الاتحاد الإنجليزي رفض استئناف أرسنال بشأن رفع العقوبة عن لوكاس توريرا والتي ستستمر لـ3 مباريات، وذلك بعدما حصل اللاعب على بطاقة حمراء عقب طرده في مباراة توتنهام في الجولة الماضية بالبريميرليج، بعد اشتراكه بقوة مع داني روز.

ووفقاً لهذا القرار فأن أرسنال سيفقد لاعبه في مباريات مانشستر يونايتد وإيفرتون ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سولشاير يتحدث عن مصيره مع مانشستر يونايتد

على جانب آخر من أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن النرويجي أولى جونار سولشاير قد تحدث عن مصيره مع الشياطين الحمر، حيث أكد أن تعاقده مع فريق مولده النرويجي ربما يكون قد انتهى، ليفتح الطريق أمام استمراره بشكل دائم في أولد ترافورد، مع نهاية الموسم الجاري.

وأضاف سولسكاير خلال تصريحات لوسائل الإعلام النرويجية "لا أدري كيف تسير الأمور ولكن أعتقد أن العقد قد انتهى، أنا ارتبط حاليًا بعقد مع مانشستر يونايتد، وربما نكون في حاجة إلى تعاقد جديد حتى أعود إلى مولده".

جدير بالذكر أن سولشاير منذ أن تولى وأحدث طفرة كبيرة في صفوف الشياطين الحمر، حيث قاد الفريق إلى المركز الرابع بعدما وصل إلى 58 نقطة، وحقق نتائج مذهلة للغاية وأصلح كثيراً من الأمور داخل النادي، لعل أبرزها تألق اللاعب الفرنسي بول بوجبا الذي كان قد دخل في صراع شرس مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

سبب فشل انتقال بيل لليونايتد عام 2013

وجاء ضمن أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب الشياطين الحمر الأسبق قد كشف عن سبب فشل انتقال جاريث بيل إلى اليونايتد عام 2013، حيث أكد مويس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" كنت أريد أن يكون بيل هو أول صفقة لي في مانشستر يونايتد".

استكمل "تحدثنا وقتها مع بيل وكنا قريبين من إتمام الصفقة، لكن اللاعب كان يضع قلبه مع ريال مدريد."

تابع "صفقة بيل أصابتني بخيبة أمل، لأنني كنت أراه لاعبًا بجودة مانشستر يونايتد، فإنه يستطيع اللعب كجناح كما أنه يمكن أن يلعب كمهاجم".

واختتم حديثه "أعتقد أن بيل لاعب رائع، وكان سيحقق ما كنا نخطط له في مانشستر يونايتد، ولكنني لم أتمكن من التحدث معه".