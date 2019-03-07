شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مهمة فى ثامن جولات نهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار ثامن جولات الدور النهائى بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأوليمبى مع الأهلى ، سبورتنج مع سموحة، طلائع الجيش مع هليوبوليس ،الجزيرة مع الزمالك .
فيما تقام الجولة التاسعة يوم الخميس القادم بمواجهات بين كلا من، هليوبوليس مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع الأهلى و سبورتنج مع الزمالك و سموحة مع الجزيرة .
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