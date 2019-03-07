شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات فى الجولة الـ21 للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد ملاعب دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث 20 مباراة من العيار الثقيل والتي ستحسم وبشكل كبير بطاقات الصعود للدوري الممتاز وبطاقات الهبوط لدوري القسم الثالث .

فى المجموعة الأولى يلتقى أسوان المتصدر برصيد 47 نقطة مع تليفونات بنى سويف فى لقاء صعب لأصحاب الأرض الذين يبحثون عن الإبتعاد بالصدارة من جديد بعد الخسارة فى اللقاء الماضى أمام تحرير أسوان ، بينما يواجه بني سويف صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة مع تحرير أسوان مفاجأة المجموعة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف مركز شباب ملوي فريق طهطا ، فيما يحل الفيوم ضيفا ثقيلا علي ديروط في مباراة الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث ، في الوقت الذي يحاول فيه النصر للتعدين الهروب من شبح الهبوط عندما يلتقى مع المنيا ، كما يواجه سوهاج والوليدية ، فى الوقت الذى يواجه الإعلاميين نظيره الألمونيوم .