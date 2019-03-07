شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجودو يشارك فى بطولة الجراند برى بمراكش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم بطولة الجراند برى للجودو، والتى تقام بمراكش وتستمر حتى 11 مارس الجارى بمشاركة المنتخب الوطنى.
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من محمد عبد الموجود وأحمد على، وعبد الرحمن محمد، وعلى حازم، وعبد الرحمن عبد الغنى، وحاتم عبد الاخر، بالإضافة إلى ميسرة النجار، وسيد أبو ميدان مدرب، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين رئيسا للبعثة.
يذكر أن اتحاد الجودو تسلم 500 ألف جنيه قيمة الدفعة الثانية من الدعم الوزارى الخاص بأولمبياد طوكيو 2020.
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