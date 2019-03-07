3 مؤشرات تحسم بطل الدوري.. الزمالك الأقرب وبيراميدز ينافس بقوة والأهلي يترقب

القسم الرياضى

لا تزال لعبة الكراسي الموسيقية تفرض نفسها بقوة على المركز الأول بجدول ترتيب الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019؛ بعد اشتعال الصراع بين الزمالك والأهلى وبيراميدز، ومرور 25 جولة من عمر المسابقة.

ونجح الأهلى فى العودة بقوة إلى المنافسة من جديد مع الزمالك على لقب البطولة؛ بعد فوزه الأخير على بتروجت بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب بتروسبورت، فى إطار لقاءات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز، وارتفاع رصيده إلى 51 نقطة، محتلًا بها المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة واحدة، وسط ترقب شديد من...