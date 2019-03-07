الـ"VAR" يتدخل.. بورتو يقصي روما ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب: أيمن جيلبرتو

نجح بورتو البرتغالي في اقصاء روما الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الوقت الإضافي من أحداث المباراة.

وحقق بورتو على ملعبه ووسط جماهيره الفوز على روما بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكان قد خسر ذهابا بنتيجة 2-1.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتقدم بورتو بنتيجة 2-1، ليحتكم الفريقين لوقت إضافي، ونجح بورتو في حسم الأمر من خلال ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو.

وشهدت أول 20 دقيقة من أحداث المباراة استحواذ لبورتو وسط محاولات لخلق هجمات مرتدة من جانب روما،...