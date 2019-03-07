شيكابالا: سأعود للزمالك بعد شهر.. الدوري لنا.. والمؤامرات لن تهزمنا مجددًا

كتب- هادي المدني:

صرح محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار لأبولون سميرني بأنه سيعود للفريق بعد شهر، وأكد على ثقته في الفوز بالدوري، وأن المؤامرات التي تعرض له الفريق لن تهزمهم مجددًا.

وقال شيكابالا في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية: "اعارتي في الدوري اليوناني ستنتهي بعد شهر من الآن، وبعدها يمكن أن أعود للزمالك من جديد."

وتابع: "أتدرب في الوقت الحالي بشكل منفرد من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، وبعد ذلك عندما يكون لدي إمكانية المشاركة في التدريبات الجماعية سأتواجد بالتأكيد."

ولن...