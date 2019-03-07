النشرة الرياضية| عودة شيكابالا للزمالك.. تأهل بورتو ويونايتد.. استبعاد النني من قائمة آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جاء يوم الأربعاء ملتهبًا بالأحداث سواء على الصعيد المحلي والأوروبي وهو ما نستعرضه في النشرة الدورية وإليكم ملخصًا بأحداثه:

صرح محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار لأبولون سميرني بأنه سيعود للفريق بعد شهر، وأكد على ثقته في الفوز بالدوري، وأن المؤامرات التي تعرض له الفريق لن تهزمهم مجددًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تغنى محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، ومحلل المباريات عبر قنوات بي ان سبورت، بفوز يونايتد التاريخي على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زوار الخليج 365 الأعزاء، يوم الأربعاء 6 مارس شهد مباراتين هامتين في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لمشاهدة الأهداف.. اضغط هنا

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن أحد المدرجات في ستاد بورسعيد تعاني من شرخ، مما يهدد باستبعاده من استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

خطف فريق بورتو البرتغالي فوزًا قاتلًا من نظيره روما الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء واستمرت للساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لمزيد من التفاصيل عن المباراة.. اضغط هنا

قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن مؤتمر (نبذ التعصب بين الجماهير) غاب عنه النادي الأهلي، على الرغم من حضور رئيس نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، مضيفًا أن غياب النادي الأهلي عن نبذ التعصب يعني عدم نجاح المؤتمر، لأن أي مؤتمر لابد من تواجد الأهلي والزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا قاتلاً أمام نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف، لمزيد من التفاصيل عن المباراة.. اضغط هنا

نفى النادي الأهلي الأربعاء تعرض قوات الأمن لأي من أعضائه سواء داخل فرع مدينة نصر أو خارجه أو في محيطه، "حتى تكون الصورة واضحة للجميع."، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يستعد الإعلامي مدحت شلبي، للعودة من جديد عبر شاشة "النيل للرياضة" من خلال تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي يوم 30 مارس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

استبعد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال لاعبه محمد النني من قائمة الفريق المتوجهة إلى فرنسا من أجل مواجهة رين في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، غدا الخميس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

احتفل محمد مجدي "قفشة"، لاعب نادي بيراميدز اليوم الأربعاء بخطوبته دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن هذه المناسبة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا للدخول في معسكر بالإسكندرية غداً، للتعرف عليها.. اضغط هنا

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إلغاء مران لفريق الجماعي المقرر له اليوم الأربعاء في الكونغو الديمقراطية بسبب طول زمن رحلة الطيران، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حرص رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين وذلك على هامش مران اليوم الأربعاء استعادا لملاقاة جورماهيا الكيني بالكونفيدرالية الأفريقية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة لهم في حال الفوز على جور ماهيا الكيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لم تلق الشروط التي وضع الاتحاد الأرجنتيني للموافقة على مواجهة المنتخب المغربي في حضور نجم برشلونة ليونيل ميسي ترحيبًا من جانب جماهير أسود الأطلس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يخضع اللاعب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، لأشعة اليوم الأربعاء على العضلة الضامة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أكدت تقارير صحفية سويسرية، أن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، يعد من بين عدة مدربين سيكون أحدهم مديرًا فنيًا لفريق جراسهوبرز خلال الفترة المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

في المواسم الثلاثة الأخيرة، استطاع فريق ريال مدريد أن يفرض كلمته على كبار الأندية الأوروبية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة مواسم متتالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تقريرًا عن مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا، وركز على النيجيري جونيور أجايي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أكدت تقارير إعلامية غانية، أن النادي الأهلي المصري مستعد لدفع مبلغ مليون و500 ألف دولار من أجل التعاقد مع البوركيني سونيه يعقوبو مهاجم أشانتي كوتوكو، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أكد نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط الأهلي، أن موكله سافر إلى ألمانيا وسيظل هناك حتى نهاية مارس الجاري من أجل خوض المرحلة الأولى من التأهيل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا