رئيس الزمالك: سيد عبد الحفيظ "إخواني".. ويريد الفتنة في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى رئيس نادي الزمالك، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لا يعمل لصالح ناديه بل لديه أهداف أخرى غير ما يظهره بأنه لصالح ناديه.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية المحور بساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"دائمًا ما يريد سيد عبد الحفيظ افتعال أي أزمة ليس لأجل الأهلي ولكن لكي يكون هناك مشكلة في البلد وفتنة ونرد على بعضنا البعض وتشتعل البلاد".

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن ما يشغل بال سيد عبد الحفيظ خراب مصر لا صالح الأهلي.

يُذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد ظهر في أكثر من ظهور إعلامي وهو يستنكر بعض المواقف تجاه الزمالك من تعيين حكام باسمها له بالدوري أو تأجيل بعض المباريات له.