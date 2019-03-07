رياضة | راشفورد: كنا نريد أن نكون آخر من يضحك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد: كنا نريد أن نكون آخر من يضحك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد عن سعادته بالتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال راشفورد في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "ركلة الجزاء؟ اعتقد أن الأمر كان مرتبطًا بالهدوء، وهذا ما نتدرب عليه، أردت تسديدها".

وأضاف : "هذه اللحظات التي نعيش من أجل تجربتها، وكنا نريد أن نكون آخر من يضحك".

وتابع: "كل الظروف كانت ضدنا، لكننا متعودين على النجاة من هذه المواقف وأثبتنا ذلك مجددا، نستمر في التحسن ودفع أنفسنا".

واختتم راشفورد تصريحاته قائلا: "هذا شيئا جميلا أن يكون لديك 10 لاعبين مصابين وكانت هذه فرصة ونجحنا في استغلالها".