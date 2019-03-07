رياضة | عاجل.. شيكابالا يفجر مفاجأة عن عودته إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شيكابالا يفجر مفاجأة عن عودته إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لنادي أبولون اليوناني مفاجأة عن عودته إلى القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعار "شيكابالا" إلى نادي أبولون اليوناني مطلع الموسم الحالي ولم يكمل الإعارة.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية"": "أنا تحت أمر الزمالك، وأتمنى العودة له الموسم المقبل".

وأضاف شيكابالا تصريحاته:"الدوري زمالكاوي إن شاء الله، سأتواجد في مباراة جور ماهيا الكيني لمساندة الفريق. أتمنى من الجمهور دعم الفريق".

واختتم شيكابالا تصريحاته: "أخوض حاليا تدريبات خاصة للحفاظ على مستواي والفترة المقبلة، سأتواجد مع الفريق".