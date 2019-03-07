رياضة | حان وقت "أولي".. الصحف الانجليزية تبرز ريمونتادا مان يونايتد أمام باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حان وقت "أولي".. الصحف الانجليزية تبرز ريمونتادا مان يونايتد أمام باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت الصحف الانجليزية الضوء على "ريمونتادا" مانشستر يونايتد في ليلة الأبطال أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وفاز نادي مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب بينهما، ليتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية في ليلة تألق روميلو لوكاكو.

وعنونت صحيفة التليجراف غلافها بعنوان: "معجزة في باريس"، فيما قالت صحيفة المترو عبر غلافها: "حان وقت أولي" إشارة إلى المدرب النرويجي أولي سولشاير.

ويذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد خسر مباراة الذهاب على ملعبه من باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين لكنه عاد بريمونتادا عظيمة على معقل الفريق الفرنسي.