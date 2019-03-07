رياضة | أول رد فعل من سولشاير بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من سولشاير بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنها ليلة رائعة، وانه سيقدم كل ما لديه إلى الصيف القادم مع الفريق.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : " الآن يجب فقط أن نحتفل بهذه الليلة، وعندما تأتي الإنتصارات الجميع يكونون سعداء، وكل هذا كان بفضل الجهاز الفني كاملاً واللاعبين".

وأضاف : "‏طبعاً أنا كنت مؤمن بما كنت أقول، أنا متفهم بأننا كنا الأقل ترشيحاً، ولكني فقط تركتهم [اللاعبين] يلعبون ويقدمون كل ما لديهم".

وتابع : "‏أنا الآن بدأت بتهدأة اللاعبين قبل لقاء آرسنال الأحد، لأننا يجب أن نكون في المراكز الاربعة الأولى [للتأهل للأبطال]".