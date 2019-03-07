رياضة | أول رد فعل من سولشاير بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من سولشاير بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنها ليلة رائعة، وانه سيقدم كل ما لديه إلى الصيف القادم مع الفريق.
وقال سولشاير في تصريحات صحفية : " الآن يجب فقط أن نحتفل بهذه الليلة، وعندما تأتي الإنتصارات الجميع يكونون سعداء، وكل هذا كان بفضل الجهاز الفني كاملاً واللاعبين".
وأضاف : "طبعاً أنا كنت مؤمن بما كنت أقول، أنا متفهم بأننا كنا الأقل ترشيحاً، ولكني فقط تركتهم [اللاعبين] يلعبون ويقدمون كل ما لديهم".
وتابع : "أنا الآن بدأت بتهدأة اللاعبين قبل لقاء آرسنال الأحد، لأننا يجب أن نكون في المراكز الاربعة الأولى [للتأهل للأبطال]".