رياضة | الخليفي يسخر من التحكيم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليفي يسخر من التحكيم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان من تحكيم مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد وذلك عقب الخسارة من اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نشعر بالأسف لما ألت إليه المباراة، قدمنا آداء كبير ولم نوفق ونحقق الهدف".

واختتم الخليفي تصريحاته قائلاً : "من السهل أن تُحتسب ضربات جزاء كهذه أمامنا ومن المستحيل احتساب مثلها لفريقنا".