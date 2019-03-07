رياضة | بالأرقام.. الأفضل والأسوأ في موقعة مانشستر يونايتد وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. الأفضل والأسوأ في موقعة مانشستر يونايتد وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي مانشستر يونايتد من عمل ريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مذلة على ملعب الأولد ترافورد بهدفين نظيفين من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر من الشامبيونزليج.

وحصل البلجيكي لوكاكو على تقييم عالٍ من موقع "هوسكورد" بـ8.8، وذلك بعد إحرازه هدفين في الشوط الأول لصالح الشياطين، فيما حصد إريك بيلي، وبيريرا كان صاحب التقييم الأسوأ بـ6.4.

أما في ناردي باريس سان جيرمان، قد حصل بيرنات على اللاعب الأفضل بـ8.3، فيما حصل بوفون على 4.8، بعد خطأه الذي كلف فريقه الباريسي الهدف الثاني.