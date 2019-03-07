رياضة | سولسكاير يحسم الجدل حول تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يحسم الجدل حول تجديد عقده مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عقب الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الثمانية من البطولة بأنه سيقدم كل ما لديه حتى الصيف المقبل.

وعن تعامله مع اللاعبين بعد هذه الليلة؟ قال سولسكاير في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا الآن بدأت بتهدأة اللاعبين قبل لقاء آرسنال الأحد لأننا يجب أن نكون في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا".

وعما إذا كان مؤمن بالتأهل؟ قال سولسكاير : "طبعاً أنا كنت مؤمن بما كنت أقول، أنا متفهم بأننا كنا الأقل ترشيحاً ولكني فقط تركت اللاعبين يلعبون ويقدمون كل ما لديهم".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً : "ليلة رائعة. هل ستجدد عقدك الآن؟ سأقدم كل ما لدي إلى الصيف. الآن يجب فقط أن نحتفل بهذه الليلة، اللاعبين يرددون اسمك؟ عندما تأتي الإنتصارات الجميع يكونون سعداء، كل هذا كان بفضل الجهاز الفني كاملاً واللاعبين".