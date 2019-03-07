رياضة | بعد تخطي سان جيرمان .. سولسكاير يعادل رقمًا جديدًا لمدرب مان يونايتد السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي سان جيرمان .. سولسكاير يعادل رقمًا جديدًا لمدرب مان يونايتد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاربعاء، ليصعد للدور ربع النهائي بالبطولة الأوروبية، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الفرنسي، بهدفين دون رد.

وتعتبر هذه المباراة الـ21 علي التوالي التي يسجل فيها مانشستر يونايتد أهدافا خارج ملعبه بجميع المسابقات، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق الإنجليزي في الفترة من نوفمبر 1956 حتى سبتمبر 1957 تحت قيادة المدرب الاسكتلندي مات باسبي.

وتحققت هذه الإحصائية خلال 9 مباريات تحت قيادة المدرب النرويجي "سولسكاير"، مقابل 12 مباراة مع مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو..

وكان سولسكاير قد حطم رقمًا سابقًا لـ"مات باسبي"، عندما نجح في تحقيق الفوز في أول 6 مباريات له بجميع المسابقات، متخطياً مات باسبي الذي حقق الفوز في أول 5 مباريات مع الفريق عام 1946.