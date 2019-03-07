رياضة | اليوم.. ناصر ملوي يستضيف طهطا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ناصر ملوي يستضيف طهطا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب ناصر ملوي في الثالثة من عصر اليوم الخميس، نظيره فريق نادى طهطا بالأسبوع الـ 21 من عمر الدورى الممتاز "ب" لكرة القدم المجموعة الأولى (الصعيد) .

وخاض فريق مركز شباب ناصر ملوي 20 مباراه انتصر في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وهزم في 12 مباراه له من الاهداف 18 وعليه 35 هدف .

كما خاض فريق طهطا 20 مباراه ايضا فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 9 مباريات له من الاهداف 24 وعليه 27 هدفا .

ويخوض فريق مركز شباب ناصر ملوى المباراة برصيد 14 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر، بينما يدخل فريق طهطا المباراة برصيد 25 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

ويغيب عن صفوف ملوي اللاعب مصطفى حركات بسبب الإنذار الثالث.

ويتكون الجهاز الفني لناصر ملوى من محمد هريدى المدير الفني للفريق وشرقاوى محمد مدرب عام ومحمود يوسف مدرب وطارق بوكس مدير الكرة وبدوى عيسى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد إكرام علاج طبيعى وإصابات ملاعب محمد عماد تأهيل اللاعبين وجمال الظلط إدارى الفريق.

ترتيب المجموعه الأولى

1- أسوان 47 نقطة

2- بني سويف 39 نقطه

3- تليفونات بني سويف 35 نقطة

4- المنيا 32 نقطة

5- الاعلاميين 31 نقطة

6- ديروط 27نقطة

7- سوهاج 25 نقطة

8- الألومنيوم 25 نقطة

9- طهطا 25 نقطة

10- التعدين 21 نقطة

11- الفيوم 21 نقطة

12- تحرير أسوان 21 نقطة

13 - ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط