رياضة | تعليق مثير من نيمار ضد حكم مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من نيمار ضد حكم مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي طاقم حكام مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، و التي خسرها الفريق الباريسي بنتيجة 3-1 ، ليودع منافسات البطولة.

وقال "نيمار" في تصريحات عقب المباراة: " هذا عار وضعوا حكامًا لا يفهمون كرة القدم لمراقبة الـ VAR"، وذلك تعليقًا على ركلة الجزاء التي سجل منها ماركوس راشفورد هدف اليونايتد الثالث.

وأضاف نيمار تصريحاته: " لا يوجد أي ركلة جزاء..اذهبوا جميعًا للجحيم".

يذكر أن مانشستر يونايتد صعد لدور الثمانية متفوقًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.