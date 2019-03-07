رياضة | أول تعليق من راشفورد بعد تخطي سان جيرمان والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من راشفورد بعد تخطي سان جيرمان والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد تأهل فريقه لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الإطاحة بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي خارج البطولة.

وقال "راشفورد" في تصريحات عقب المباراة: " كان كل شيئ ضدنا،لكن اعتدنا البقاء على قيد الحياة حتي مثل هذه اللحظات الصعبة".

وأضاف: " تحقيق الانتصار في ظل وجود 10 لاعبين مصابين أمر رائع .. ونستحق التأهل بالتأكيد".

وعن تسديد ركلة الجزاء واحراز هدف التأهل قال: " أردت تسديدها بنفسي والأمر كان يحتاج للهدوء فقط، ونجحت في ذلك، هذه هي اللحظات التي نعيش من أجلها ونصبح بعدها سعداء".

وأكد في ختام تصريحاته أن مانشستر يونايتد يمضي قدمًا ويواصل التطوير بشكل كبير.

وفاز مانشستر يونايتد على نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 وسجل "راشفورد" الهدف الثالث لفريقه والذي ساهم في تأهله لدور الثمانية بالبطولة، بعدما منح اليونايتد التفوق بنتيجة 4-3 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.