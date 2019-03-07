رياضة | المدير الفني للتليفونات: الفوز على أسوان يمنحنا فرص المنافسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني للتليفونات: الفوز على أسوان يمنحنا فرص المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أبو العينين شحاته المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف على أهمية مباراة فريقه أمام أسوان والمقرر إقامتها عصر اليوم بمنافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقال شحاته فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضى" : نخوض المباراه أملا فى العوده للمنافسة على الصعود، حيث أننا نلعب بدون ضغوط ونفتقد لجهود محمود مبارك لحصوله على الإنذار الثالث وعبد الله هنطش وبلال احمد للاصابه ولدى ثقة فى تقديم لاعبي الفريق مباراة جيدة .

وتضم قائمة المباراة كلا من : مصطفى حسن ووائل مصطفى ورزاق ومحمود عبده واسلام رمضان ونانا ومحمد رجب شيكو ومانجا وأحمد ابو رضا وعبد الله النوبى وأحمد سقراط ومحمد على ابوالعلا ومؤمن حسن وأحمد النحاس ومروان رمضان و احمد ابراهيم تريكه ومصطفى كشرى وأحمد جمال.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث برصيد 35 نقطة فيما يحتل أسوان المركز الأول برصيد 47 نقطة.