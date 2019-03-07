رياضة | جمال الشريف يكشف صحة ضربة جزاء مانشستر يونايتد ضد باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال الشريف يكشف صحة ضربة جزاء مانشستر يونايتد ضد باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال الشريف المحلل التحكيمي لقنوات بين سبورتس الرياضية، إن حكم مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم مباراة جيدة.

وقال جمال الشريف أثناء تحليله للمباراة : "حكم اللقاء كان مميزا في احتساب ركلة الجزاء في هذا الوقت القاتل، حيث أن كيمبيبي كان يريد إبعاد الكرة بيده".

وتابع جمال الشريف : "يد لاعب باريس سان جيرمان لم تكن في الوضع المناسب والطبيعي، وانه كان يرى الكرة قبل تصويب دالوت لاعب مانشستر يونايتد لها، وأنها ركلة جزاء صحيحة".