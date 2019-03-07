رياضة | قائد مانشستر يونايتد يطالب باستمرار سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد مانشستر يونايتد يطالب باستمرار سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أشلي يونج لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يونج في تصريحات صحفية : "ما حدث في المباراة لا يصدق، ونحن قدمنا مباراة للتاريخ وتاهلنا بشكل مميز للغاية، وكنا نعلم صعوبة اللقاء بعد الخسارة في الذهاب".

وتابع : "سولشاير حقق إنجاز مع الفريق في فترة قصيرة، واتمنى ان يستمر مع الفريق لفترة أطول، من أجل تحقيق البطولات مع اليونايتد".