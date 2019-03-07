رياضة | بعد تأهل بورتو.. كاسياس يتجاوز إنجاز رونالدو في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل بورتو.. كاسياس يتجاوز إنجاز رونالدو في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي بورتو أن يعبر روما ويتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأربعاء.

وأصبح الحارس الإسباني إيكر كاسياس أكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات في تاريخ دوري الأبطال (101 مباراة)، متجاوزاً كريستيانو رونالدو (100).

وشارك كاسياس اليوم مع فريقه بورتو، في مباراة وصلت للأشواط الإضافية ولكن حسمها أليكس تيليس بضربة جزاء في الدقائق الأخيرة احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كما تأهل اليوم نادي مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نارية بين الطرفين على ملعب حديقة الأمراء.