رياضة | برج العرب يستضيف وديات الفراعنة قبل الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برج العرب يستضيف وديات الفراعنة قبل الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خوض مباريات الفراعنة الودية، قبل بطولة الأمم الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني، مباراتين وديتين خلال شهر يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا، على أن يواجه نيجيريا يوم 26 الجاري وديًا، على أرض الأخيرة استعدادًا للبطولة القارية.