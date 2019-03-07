رياضة | الجبلاية تعقد اجتماعا لمناقشة قرارات الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعقد اجتماعا لمناقشة قرارات الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، عقد إجتماع يوم السبت المقبل لمناقشة قرارات الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت 23 فبراير الماضي.

كما يتطرق المجلس إلى الأزمة الخاصة بإقامة مباراة فاصلة بين البنك الأهلى و جولدي بعد أن قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين، وذلك لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقي في القسم الثالث للموسم الحالي.

وكانت الجمعية العمومية أقرت إلغاء بند الثماني سنوات، واستمرار مقعد المرأة، مع أحقية انتخاب نائب لرئيس الجبلاية، بالمراحل المقبلة.