يونايتد والـVARيقتلان أحلام سان جرمان بدوري الأبطال

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تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل، باقصائه مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء» في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. على غير المتوقع حول الشياطين هزيمتهم في مباراة الذهاب على ملعب «أولد ترافورد» قبل أيام بهدفين دون رد، وبدأ اللقاء متحفزًا منذ الدقيقة الاولى، وتمكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من خطف هدف التقدم في الدقيقة الثانية مستغلًا خطأ مدافع الفريق الباريسي ماركينيوس، وقام بمراوغة بوفون وأسكن الكرة في الشباك.

بعد هدف مانشستر يونايتد استعاد لاعبو باريس سان جيرمان توازنهم سريعًا وانطلق المهاجم الشاب كيليان مبابي بالكرة خلف المدافعين في الزاوية اليمنى، قبل أن يمررها رائعة للقادم من الخلف خوان بيرنات مسجلًا هدف التعادل لأصحاب الأرض. لوكاكو أصر على الظهور من جديد في الدقيقة 30 مسجلًا الهدف الثاني لمانشستر

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