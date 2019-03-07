شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق معسكر الدراويش السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم لاعبو الإسماعيلى فى معسكر مطول بالإسكندرية اعتبارا اليوم الخميس وحتى السفر إلى تونس يوم 13 مارس الجارى. ويستعد الفريق لملاقاة مازيمبى الكونغولى غداً الجمعة بدورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب يعقبها مواجهة محلية أمام سموحة يوم الثلاثاء قبل أن تغادر البعثة بعدها بــ24 ساعة إلى تونس استعدادا لمباراة الافريقى منتصف هذا الشهر فى أخر مباريات الفريق بالبطولة القارية. وفضل الجهاز الفنى الاستمرار بالمدينة الساحلية من أجل تجنب شعور اللاعبين بالارهاق فى ظل ضغط المباريات المحلية والافريقية. واستدعى البلجيكى سيدومير يانيفسكى 25 لاعبا للسفر للاسكندرية لملاقاة مازيمبى وجاءت القائمة على النحو التالى :- Advertisements حراسة المرمى .. محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب. خط الدفاع .. طارق طه – علاء عبد العظيم – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن . خط الوسط .. عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف – محمد الشامى – مدحت فقوسة. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

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