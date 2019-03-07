كيف هرب الأهلى من سخونة الكونغو؟...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مساء اليوم الخميس، مراناً أساسياً بالكونغو إستعداداً لمباراة فيتا كلوب المُقرر لها السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.
وطلب الجهاز الفني للأهلى، التدريب مساءً للإبتعاد عن درجة الحرارة المرتفعة، ويقوم لاسارتي بعقد محاضرة مع لاعبيه عقب مران اليوم من أجل شرح بعض الأمور الخاصة بمباراة بطل الكونغو التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز والتأهل لدور الثمانية بعدما خسر في الجولة الماضية من سيمبا التنزاني بملعب الأخير بهدف نظيف.
وشهدت الساعات الماضية حديث من جانب المدير الفني مع اللاعبين حول ضرورة إستعادة ذاكرة الإنتصارات الأفريقية خارج الديار والتى غابت عن الفريق خلال الفترة الماضية بعدما تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير بهدف لمثله ثم خسر من سيمبا خارج الديار أيضاً.
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