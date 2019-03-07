شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو يوم 7- 3- 2019 سبب غياب الدون عن مباراة أودينيزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار كريستيانو رونالدو يوم 7- 3- 2019 العديد من الأحداث، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، حيث أن اليوفنتوس يفكر في إراحة نجمه البرتغالي في مباراة أودينيزي التي ستقام يوم الجمعة المقبل نظراً لأهمية مباراة أتليتكو مدريدالإسباني في دوري أبطال أوروبا، هذا بالإضافة إلى المشروع الجديد الذي يستعد له بمشاركة صديقته جورجينا رودريجز.

سبب غياب رونالدو أمام أودينيزي

من أخبار كريستيانو رونالدو اليوم أن صحيفة" توتو سبورت" الإيطالية أشارت إلى أن النجم البرتغالي سيغيب عن مباراة أودينيزي التي ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

أوضحت الصحيفة أن سبب الغياب سيكون من أجل الاستعداد جيداً والتركيز على مباراة أتليتكو مدريد الحاسمة والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج اليوفنتوس للفوز بثلاثة أهدف مقابل لاشيء من أجل التأهل والعبور للدور المقبل من البطولة، وذلك بعدما تلقى الخسارة بهدفين دون رد خلال مباراة الذهاب.

بينما يحتل اليوفنتوس صدار الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، يليه فريق نابولي الإيطالي صاحب الـ56 نقطة، ليقترب اليوفي من حسم اللقب المفضل بالنسبة له خلال السنوات الأخيرة، حيث توج به 7 مرات متتالية دون أن يجد أمامه منافس حقيقي.

ويسعى النجم البرتغالي لقيادة السيدة العجوز للفوز بلقب دوي أبطال أوروبا بعد غياب استمر 22 عاماً تقريباً، حيث أن آخر لقب لليوفي كان عام 1996.

علاقة رونالدو باقصاء الريال من دوري الأبطال

من ضمن أخبار كريستيانو رونالد اليوم أن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد السابق قال فى تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، :" أن هزيمة ريال مدريد ستعطي دافعًا كبيرًا لرونالدو، وخاصة ليوفنتوس، وعليهم أن يُثبتوا أنهم قادرون على فعل ذلك".

أضاف كابيلو خلال تصريحاته قائلاً، :"يجب أن يُثبت يوفنتوس أنه قادر على العودة وتخطي هذا الدور، وبعدها سنرى كم من الجيد إقصاء قطبي العاصمة مدريد، في العام الذي يُقام فيه النهائي هناك".

جدير بالذكر أن يوفنتوس خسر بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد بمعقل واندا ميتروبوليتانو، بينما ستقام مواجهة الإياب، الثلاثاء المُقبل، في تورينو.

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رونالدو يخطط لمشروع جديد بمشاركة صديقته جورجينا

وجاء من ضمن أخبار كريستيانو اليوم أن صحيفة "ميرور"البريطانية أكدت أن الدون سيفتتح مركزا لزراعة الشعر فى مدريد، بمشاركة صديقته جورجينا رودريجيز التى ستكون مديرة المركز.

واكدت الصحيفة أن المركز الجديد سيعين 150 موظفا يعملون فى 18 غرفة طبية، مجهزة لعمليات زراعة الشعر.

رونالدو رصد ميزانية مليون يورو حتى الآن لمشروعه الجديد، وأكدت التقارير أنه يخطط لاستثمار 25 مليون يورو إضافية فى الأعوام المقبلة، حيث تعمد رونالدو أن تكون "مدريد" هى وجهته لسحب البساط من تركيا المعروفة بمراكز زراعة الشعر.

وستوفر العيادة وسائل رفاهية للعملاء، مثل الإقامة فى الفندق، والنقل إلى المطار، والنقل من وإلى العيادة خلال فترة العلاج حتى يتمكن العملاء من إجراء العلاج فى مدريد بدلاً من تركيا، يذكر أن سعر عملية زراعة الشعر فى عيادة رونالدو الجديدة سيبدأ من 4 آلاف يورو.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي يستعد لمباراة أتليتكو مدريد الإسباني الحاسمة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أن اليوفي يحتاج للفوز بثلاثة أهدف مقابل لاشيء من أجل التأهل والعبور للدور المقبل من البطولة، وذلك بعدما تلقى الخسارة بهدفين دون رد خلال مباراة الذهاب.