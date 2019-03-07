شكرا لقرائتكم بورتو يقضى على أحلام روما ويتأهل لربع نهائى دورى الأبطال..فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل بورتو البرتغالى لدور الثمانية من دورى أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه روما الإيطالى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الوقت الإضافى، فى اللقاء الماراثونى الذى أقيم على ملعب "الدراجاو" فى اياب دور الـ 16 من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بفوز بورتو 2-1، وهى نفس النتيجة التى فاز بها روما فى لقاء الذهاب على ملعب "الأولمبيكو".

احرز هدفى بورتو، فرانشيسكو سواريز وموسى ماريجا فى الدقيقتين 26 و53، فيما دانييلى دى روسىهدف روما الوحيد فى الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وفى الدقيقة 117 ينجح بورتو من تسجيل الهدق الثالث القاتل عبر اللاعب اليكس تيليس من ركلة جزاء.

وبذلك يلحق بورتو بالفرق المتأهلة، توتنهام هوتسبير، أياكس أمستردام، ومانشستر يونايتد، على أن تستكمل الفرق الثمانية المتأهلة للدور المقبل فى مباريات الأسبوع القادم.



بورتو وروما

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دى روسى سعيد بالهدف

صراع على الكرة

فرحة الهدف الثانى

هجمة لروما