موعد مباريات الدورى المصرى اليوم الخميس 7-2-2019...

جدة - عمرو شويل تقام اليوم مباراة هامة بين الانتاج الحربى والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى، ويعتبر موعد المباراة واحدًا من أقوى الاحداث الكروية المحلية التى تقام فى مصر اليوم.

موعد مباريات الدورى المصرى يوم 7-2-2019

الدورى المصرى .. زعيم الثغر فى ضيافة الإنتاج

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الإتحاد السكندرى على ستاد بتروسبورت فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الانتاج بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط حيث تلقى الفريق ثلاثة هزائم متتالية أمام الاهلى وبتروجت بنفس النتيجة هدف دون رد ثم أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري فيما تعادل الاتحاد السكندرى مع الداخلية بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة .

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ترتيب فريقي الاتحاد والانتاج الحربي قبل مباراة اليوم

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

نصاح مختار لاعبي الانتاج قبل مواجهة الاتحاد السكندري

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه بالبحث عن النقاط الثلاث من أجل العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لضمان العودة للمربع الذهبى مشدداً على رفضه التام فكرة التهاون والاستهتار على التى تسيطر على اللاعبين فى المرحلة الحرجة من عمر الدوري وكلفت الفريق خسارة نقاط سهلة فيما تمسك حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى بقدرة لاعبيه على إستغلال تراجع نتائج الانتاج للعودة للاسكندرية بالنقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري لمصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة العربية.