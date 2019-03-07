شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإسباني يوم 7-3-2019 أوبلاك أفضل "كلين شيت"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإسباني يوم 6-2-2019 شهدت العديد من الأخبار والاحداث، أبرزها إعلان الموقع الرسمي لليجا عن التشكيل المثالى لمباريات الجولة الـ 26 الماضية.

راتب بيل يمنع انتقاله للدوري الإنجليزي



كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات حقيقية لعودة الويلزى جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني من جديد إلى الدورى الإنجليزى، لكن الأمور تبدو صعبة بعض الشئ بسبب الراتب الكبير الذى يتقاضاه اللاعب الويلزى، والذي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترلينى أسبوعياً.

ذكرت صحيفة صحيفة "الصن" البريطانية أن بيل يجب أن يقلل راتبه الأسبوعي، حتى يعود من جديد إلى إنجلترا خلال الموسم القادم، لأن فرق"البريمرليج" ليست مستعدة لدفع هذا الرقم الكبير، خصوصاً مع كبر سن اللاعب.

واهتم نادي مانشستر يونايتد بضم بيل منذ فترة، مع توقعات ببيع أليكسيس سانشيز من أجل إيجاد مكان لنجم ريال مدريد، لكن إدارة الشياطين الحمر لن تدفع لبيل أكثر من 500 ألف جنيه إسترلينى بالأسبوع.

وفى حالة رفض اللاعب الويلزى تقليل راتبه، فإن استمراره مع ريال مدريد سيكون الحل الأقرب، لصعوبة إيجاد نادي بديل قادر على دفع هذه المبالغ الفلكية، على الرغم من أن النادى الملكى يرغب فى الاستغناء عن خدمات اللاعب الذى فشل فى أن يكون خليفة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هذا الموسم.



جاريث بيل

كشف الموقع الرسمى للدورى الإسبانى "الليجا" عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 26 الماضية.



وضم التشكيل المثالى 3 لاعبين من فريق برشلونة، الذى تغلب على ريال مدريد بهدف دون رد على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم السبت الماضى، وهم: المدافع جيرارد بيكيه، سيرجى روبرتو، والكرواتى إيفان راكيتيتش الذى سجل هدف البارسا الوحيد.

ولم يضم التشكيل أى من لاعبى ريال مدريد، والذى خسر أمام برشلونة مرتين فى خلال 72 ساعة.

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وضم التشكيل أيضا كلا من الفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد والأوروجويانى كريستيان ستوانى مهاجم جيرونا بعد أن سجل كلا منهما هدفين فى الجولة.



تشكيل الجولة

أوبلاك أفضل "كلين شيت" قى الدوري الإسباني



حقق السلوفينى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد أعلى نسبة من "الكلين شيت" هذا الموسم فى الدوري الإسبانى، وذلك بعد أن حافظ على شباكه نظيفة فى 14 مباراة حتى الآن.

وجاء فى المركز الثانى الألمانى مارك تير شتيجن حارس برشلونة برصيد 11 "كلين شيت"، ومن بعده فى المركز الثالث البرازيلى نيتو حارس فالنسيا (9 مباريات).

وكان أوبلاك قد حقق هذا الانجاز فى العام الماضى، ونال جائزة "زامورا" لأفضل حارس فى نسخة الموسم الماضى.