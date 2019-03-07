شكرا لقرائتكم ضغط المباريات يضرب فرق ربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض اتحاد جدة 11 مباراة بداية من 29 مارس الجاري، وقد تصل عدد مبارياته إلى 12 مواجهة في حال وصوله إلى نصف نهائي كأس الملك.

وسيلعب ست مباريات على أرضه وبين جماهيره في الدوري المحلي وأبطال آسيا وكأس الملك، وستصل أقل فترة انتظار إلى يومين وذلك بين مباراته على ملعب الفيصلي في 29 مارس بالدوري ومباراته أمام الباطن في 1 أبريل بالكأس، وأيضا بين مباراة الباطن في 1 أبريل بالكأس وضد ذات المنافس في 4 أبريل بالدوري، والمواجهتان في جدة.

وستكون أطول فترة انتظار 13 يوما، في حال عدم الوصول لنصف نهائي الكأس، حيث يحل ضيفا على لوكوموتفيف الأوزبكي في أبطال آسيا في 22 أبريل ويلعب في 6 مايو على ملعب الريان القطري بالبطولة القارية.

ويصل عدد مباريات الباطن في ذات الفترة إلى سبعة، قد تصبح ثمان بالتأهل لنصف نهائي كأس الملك، وأبرز ما سيواجهه هو الترحال بعيدا عن الحفر لخوض ثلاث مباريات متتالية، الأول في 20 مارس ضد الفيحاء، والثانية في الأول من أبريل على ملعب الاتحاد في الكأس، وفي 4 أبريل أمام الاتحاد أيضا في الدوري.

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وأمام نادي النصر 11 مباراة، ستصبح 12 في حال لعب نصف نهائي كأس الملك، بعد ديربي الهلال في 29 مارس، سينتظر يومين لملاقاة ضيفه الجيل في الكأس، وينتقل بعد يومين إلى ملعب الرائد في الدوري بتاريخ 4 أبريل، ثم يعود إلى الرياض لملاقاة الزوراء في آسيا بتاريخ 7 أبريل، وفي حال عدم تأهله إلى المربع الذهبي للكأس، سينتظر بعد مباراة 23 أبريل في العراق ضد الزوراء إلى أن يحل 6 مايو موعد مباراته في الرياض مع الوصل الإماراتي في آسيا.

ويلعب نادي الاتفاق 7 مباريات قد تزيد إلى 8، في حال تأهله إلى نصف نهائي كأس الملك، وسينتظر ليومين عندما يلعب في 30 مارس أمام جاره القادسية بالدوري ثم يلتقي في 1 أبريل مع ضيفه الهلال في كأس الملك ومن بعدها في 4 أبريل في ضيافة الوحدة ويرتاح لأسبوع بين مباراتي الفتح في 11 أبريل والاتحاد في جدة في 18 أبريل، وفي حال عدم تأهله للمربع الذهبي في الكأس فإنه سينال راحة عن المباريات تمتد من 18 أبريل إلى 11 مايو عندما يلتقي الهلال.

وسيناريو الانتظار بين 18 أبريل إلى 11 مايو مرشح للتكرار أيضا.. لدى الخاسر من مواجهة فريقي التعاون والوحدة في ربع نهائي كأس الملك، ومن المقررأن يواجه الهلال فريق أحد في موعد جديد بعد تحديد مباراته أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد في السابع عشر من مارس، وبعد ديربي 29 مارس أمام النصر، فإن الهلال يطير إلى الشرقية ليلعب مع الاتفاق في 1 أبريل و يحل ضيفا على الحزم في 4 أبريل وسيلعب بعدها أمام الاستقلال.

ويلعب خلال عشرة أيام 4 مباريات، ثلاث منها بعيدا عن الرياض، أما مباراته أمام الأهلي في الدوري المقررة في 13 أبريل، فإن التغيير متوقع نظرا لأن الفريقين سيتواجهان في الخامس عشر ضمن إياب نصف نهائي كاس زايد ، والفائز منهما سيخوض النهائي العربي في الثامن عشر من أبريل في العين الإماراتية، بالتالي فإن مباراة الهلال والتعاون في الثامن عشر من أبريل أيضا مرشحة للتعديل.