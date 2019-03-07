النعيمي: «شعلة الأمل» تعزز قيم الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إن الإمارات تفخر وتعتز بما تقدمه من مبادرات لترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني من خلال رعايتها وتكريم كافة فئات المجتمع وتعزيز دورهم ودعمهم لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم بما يخدم أوطانهم، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة والحكمة السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

جاء ذلك قبيل استقبال إمارة عجمان «حماة شعلة الأمل» اليوم ضمن فعاليات استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 وذلك بدعم سموه وتحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والتي انطلقت من إمارة الفجيرة الإثنين الماضي وتستمر حتى 13 من مارس الحالي لتستقر في العاصمة أبوظبي تمهيداً لانطلاق هذا الحدث العالمي.

وأكد سموه أن استضافة الإمارات شعلة الأمل ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 والتي ستمر بجميع مدن الدولة وتستقر نهايتها في العاصمة أبوظبي في 13 مارس الجاري تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأن تكون حاضنة لأصحاب الهمم وتجسد المبادئ التي تقوم عليها دولة الإمارات باعتبار أن الإنسان الركيزة الأولى والأساسية لكل حضارة فأصحاب الهمم جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة هذا الوطن وشعلة الأمل نفخر بهم ونقدم لهم كل الدعم والتشجيع على العطاء المستمر في مختلف مجالات الحياة وإيصالهم إلى آفاق التميز والازدهار وجعلهم قوة فعالة قادرة على المساهمة في بناء الدولة.

وقال سموه إن شعلة الأمل التي انطلقت من أبوظبي يوم 28 فبراير الماضي قادمة من العاصمة اليونانية أثينا لتجوب جميع إمارات الدولة وتستضيفها عجمان اليوم أضاءت للقاصي والداني القيم الإنسانية التي تؤكد عليها دولة الإمارات وقادتها وشعبها العزيز وغرستها في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن الحبيب، مشيداً سموه بالمعاني الفاضلة التي تعبر عنها شعلة الأمل من التضامن والمودة والاحترام المتبادل وتتبناها الدولة وخاصة في عام التسامح وهي قيمة تقوم عليها دولة الإمارات ويتمسك بها أبناء الوطن من قادة وشعب بما يعزز مكانة الإمارات بين أكثر الدول تسامحا على مستوى العالم.

وأضاف سموه أن استضافة أبوظبي لأكبر حدث رياضي إنساني في العالم باعتبارها أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنظم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 دليل على سمو الطموحات التي تسعى إليها الدولة بعد أن صارت قبلة للعديد من المناسبات العالمية الكبرى التي تعكس ثقة العالم بنا والصورة المشرقة لدولتنا والمكانة المتميزة التي وصلت لها مما عزز من دورها في ترسيخ قيم التضامن حول العالم وبرهان على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لأصحاب الهمم ودعمهم وبذلهم الجهود لتحصل جميع فئات المجتمع على كافة حقوقهم من خلال برامج الدعم والاندماج في مختلف مناحي الحياة.