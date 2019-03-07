«آل مكتوم» والشامخة يستضيفان نصف نهائي كأس رئيس الدولة للكرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، الملاعب المستضيفة لمباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي يوم 16 مارس/‏آذار الجاري، بحيث يستضيف «استاد آل مكتوم» بنادي النصر بدبي مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي في الساعة 20:45 مساء ،يستضيف «استاد بني ياس» بمنطقة الشامخة في أبوظبي، مباراة الظفرة مع الشارقة الساعة 17:45مساء

جاء ذلك خلال اجتماعها، الذي عقد، أمس، بمقر الاتحاد بدبي برئاسة خليفة الجرمن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

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