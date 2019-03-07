حمدان بن محمد: قصة نجاح عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي أن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 يمثل قصة نجاح جديدة لدولة الإمارات تكتمل فصولها بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ يُعد انعقاد منافسات هذا الحدث الرياضي الضخم على أرض الدولة دليلاً على مدى التقدير الذي تحظى به عالمياً والثقة الكبيرة التي تتمتع بها كوجهة مفضلة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، بما للدولة من رصيد زاخر بالنجاحات في هذا المجال، وبما أثبتته من قدرة على إخراج مثل تلك الفعاليات على الوجه الأكمل والأكثر تميزاً وفق أرقي المعايير العالمية.

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة دبي في «الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019» من خلال برنامج المدن المضيفة، وهي المرحلة التي تشغل الفترة من 7 إلى 11 مارس الجاري تمهيداً للبطولة العالمية، التي تستضيف دبي أيضاً اثنين من ألعابها وهما مسابقتا السباحة وألعاب القوى، منوهاً سموه بقيمة هذا البرنامج في التعبير عن تكامل منظومة العمل على مستوى الدولة وتضافر الجهود عبر جميع إماراتها في المناسبات الكبرى من أجل وضع اسم دولة الإمارات في المكانة التي يستحقها في المقدمة دائماً وضمن جميع الأوقات.

ورحّب سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بالوفود التي ستستقبلها دبي اعتباراً من اليوم ضمن برنامج المدن المضيفة وقال: «مشاركة دبي في كتابة قصة نجاح هذا الحدث الكبير والتي اكتملت قبل انطلاقه، مدعاة للفخر والاعتزاز، ونحن نتطلع للترحيب بضيوف دولة الإمارات والوفود المشاركة من مختلف دول العالم، إذ حرصنا على تسخير كافة الإمكانات لضمان خروج هذه المرحلة من البطولة على الوجه الأكمل، مع ثقتنا في أن النجاح الذي سيشهده الأولمبياد الخاص في أبوظبي سيشكل علامة فارقة في تاريخ هذا الحدث العالمي ببعديه الرياضي والإنساني».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الأجهزة المعنية في دبي قامت بكافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 4000 لاعب يمثلون ما يزيد على 50 دولة لضمان أن تكون فترة زيارتهم لدبي ولدولة الإمارات على وجه العموم تجربة استثنائية يحملون ذكراها معهم إلى بلدانهم.