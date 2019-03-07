الإمارات تحتفل باليوم الرياضي الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم النسخة الرابعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني بكافة إمارات الدولة والتي تشهد تنظيم 421 فعالية ما بين رياضية وتراثية وترفيهية موزعة على 139 موقعاً مختلفاً، ويجسد اليوم الرياضي الوطني حرص حكومة دولة الإمارات على نشر ثقافة الرياضة في مختلف الأوساط المجتمعية وتحويلها إلى سمة متأصلة في مجتمعها.

ومن المقرر أن تشهد مبادرة اليوم الرياضي التي تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتحمل شعار «الإمارات تجمعنا»، مشاركة واسعة على مستوى جميع إمارات ومدن الدولة ومن كافة فئات المجتمع، وقد أعلنت العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذلك عبر تنظيم عدد من الفعاليات وإقامة مسابقات وتجمعات رياضية احتفاءً بالحدث، الذي يمثل فرصة للتشجيع على ممارسة الرياضة وتحويلها إلى مظلة يجتمع تحتها مشاركون يمثلون أكثر من 200 جنسية في مناخ من الود والتفاعل الإيجابي البناء.