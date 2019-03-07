شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يصيب مرمى السد بهدفه رقم 14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي
عادل الدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة الرقم التهديفي آسيوياً المسجل باسم البرازيلي فيكتور سيموس «14 هدفا» لمصلحة الأهلي، عندما أحرز الأول هدفي فريقه في مرمى السد القطري، ليخرج الأهلي منتصرا في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات الآسيوي بثنائية نظيفة في ملعب الجوهرة المشعة.وأصطاد أهلي جدة بفوزه أكثر من عصفور، حيث حصد أول ثلاث نقاط ووضع حداً لتفوق الفريق القطري في المواجهات المباشرة بعد 4 مناسبات كسب منها السد لقاءين وحسم التعادل مثلهما ، وأصبح السومة هداف الفريق آسيويا، متساويا مع سيموس ومتقدما على العماني عماد الحوسني «8 أهداف».وكان السومة الذي سجل هدفا أكروباتياً في ديربي جدة الجمعة الماضية، على الموعد مجددا عندما افتتح باب التسجيل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء قبل أن يضيف في الدقيقة 75 الهدف الثاني بضربة رأسية هائلة.وأكد السومة بعد المباراة أن الأهم مواصلة الانتصارات وقال: حققنا الأهم وقدمنا الأداء المتناسب مع طموحاتنا، أشكر اللاعبين والجماهير التي دفعتنا لهذا الفوز المستحق».
وأكد الأورغوياني فوساتي: قمنا بدراسة السد بشكل جيد وحددنا نقاط القوة وتعاملنا كما يجب، لقد حققنا فوزا مهما في بداية المشوار ولدينا استراتيجية خاصة نسعى لتطبيقها في الآسيوية.
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