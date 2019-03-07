أياكس يكتسح الريال برباعية مذلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ودع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا البطولة بطريقة قاسية على يد أياكس الهولندي في إياب الدور ال 16 على البرنابيو. وانتهت المباراة 4-1 ليكسب أياكس أمستردام الجولتين بمجموع 5-3 فيما اكتفى توتنهام الإنجليزي بهدف مهاجمه هاري كين ليتأهل لدور ال 8 على حساب مضيفه دورتموند الألماني بعد فوزه ذهاباً 3- صفر في ويمبلي.

خروج حامل اللقب هيمن على الصحافة العالمية والإسبانية خصوصاً أنه جاء ليكمل أسبوعاً مؤلماً خرج فيه من مسابقة كأس الملك على يد غريمه برشلونة وانتهت آماله نظرياً في المنافسة على لقب الدوري.

افتتح المغربي حكيم زياش من تمريرة الصربي تاديتش أهداف الفريق الهولندي في الدقيقة ال 7 ثم أضاف ديفيد نيريس الثاني في أول 18 دقيقة وقضى تاديتش على آمال الريال بتسجيل الهدف الثالث 62 ورد اسونسيو بهدف للريال ليختمها لاسي شون بالهدف الرابع.

ماركا المقربة من الريال سارعت لإجراء استطلاع رأي لتحديد أسباب الهزيمة: هل هم اللاعبون أم المدرب أم سياسة البيع والشراء، بالإضافة لاستشارة الجمهور حول من يبقى ومن يرحل من اللاعبين وحول إعادة البرتغالي مورينيو لتدريب الفريق الموسم المقبل.

سبورت من جانبها عنونت: أسبوع الكابوس يختم بخروج ريال مدريد من أوروبا. في إشارة لخسارة كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري أمام برشلونة قبل الخسارة أمام أياكس.

الموندو ديبورتيفو عنونت من جانبها: «فشل ذريع لريال مدريد الذي قال«جوود باي» لكل الألقاب» وكتبت: «تاديتش أفضل لاعب في المباراة يقوده الماستر دي يونج (لاعب برشلونة المقبل) تركا الريال في أزمة عميقة. الأسطورة الراحل خوان جوزيه كاستيو قال مرة: لا يجب استخدام مصطلح الفشل في الرياضة عندما يقدم اللاعب كل ما بوسعه للفوز» لكن من الصعب أن نصف خروج الريال صفر اليدين من الموسم بغير كلمة «الفشل» ونستخدمها لأن لا أحد في النادي قدم كل ما لديه بدءاً من رئيسه الذي رفض شراء مهاجم بعد رحيل رونالدو انتهاء بالاعبين الذين قدم معظمهم المصلحة الشخصية على مصلحة الفريق.

وتابعت الموندو: الفشل الأبيض بدأ منذ رحيل كريستيانو وزيدان وانتهى بتوديع البطولة الأوروبية من الدور ال 16 بل توديع الموسم كله على يد برشلونة وشبيهه في الفلسفة أياكس، لا نقول إن الريال لم يلعب بشكل جيد لكن كان ينقصه شيء واحد يتميز به برشلونة وأياكس هو «تسجيل الأهداف». الريال الآن سيبدأ رحلة صحراوية جافة حتى الصيف ولن يكون زاده سوى الشكوك والفوضى خصوصاً بعد مطالبة الجمهور في المدرجات باستقالة بيريز.

يحمل ريال الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب القاري برصيد 13 مرة وحصد اللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات وبلغ على الأقل الدور قبل النهائي في آخر ثمانية مواسم لكنه أمام أياكس عانى أكثر خروج مبكر منذ 2010، وتعرض ريال لسوء حظ بعد إصابة لوكاس فاسكيز والبرازيلي فينيسيوس جونيور في بحر 5 دقائق بالشوط الأول ليضطر إلى إشراك جاريث بيل وأسينسيو ثم يترك بيل متحملاً لإصابة في الكاحل بالدقائق الأخيرة لأن المدرب أنهى تبديلاته. المدافع الإسباني داني كارفخال اختصر شعور لاعبي الريال بالقول: «لم يسبق أن شعرت بمثل هذه المشاعر السيئة، لا أعرف كيف أشرح شعوري. كل شيء بدا ضدنا هذا الأسبوع وكل الهزائم على ملعبنا لكن في هذه المباراة لا نملك عذراً، منافسنا كان أفضل واستحق التأهل. ليس من السهل التعافي من خسارتين أمام برشلونة في البرنابيو لكننا جئنا المباراة وهدفنا الفوز، خطآن جعلانا نتخلف صفر-2 ثم قتلنا الهدف الثالث. من الواضح جداً أن الموسم انتهى بالنسبة للفريق لكننا محترفون وسنواصل بذل الجهد في الليجا». وختم كارفخال: «لا نستطيع الهروب من الحقيقة، موسمنا كان قذارة».

في المقابل، بلغ أياكس الذي أحرز اللقب الأوروبي أربع مرات آخرها في 1995 دور ال 8 لأول مرة منذ 2003 ونجح مدربه ايريك تين هاج في فرض أسلوبه وعلق: «المباراة كانت تصويتاً على فلسفة الكرة الهولندية وفلسفة أياكس تحديداً. استمتعت بمشاهدة أداء الفريق الذي كان قريباً للكمال». لاعب الوسط الصربي دوسان تاديتش (30 عاماً) اعترف من جهته بأن من ألهمه للعب بهذا الشكل هو زين الدين زيدان أيقونة الريال ومدربه السابق وقال: «هذه ربما أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي على الإطلاق، هزمنا أفضل فريق في العالم، فخور جداً وأعتقد أننا أدخلنا السعادة على قلوب الكثيرين ». تاديتش انضم لأياكس العام الماضي بعد 4 سنوات فاشلة في ساوثمبتون الإنجليزي لكنه تحكم بشكل بارع بثلاثي الوسط توني كروس ومودريتش وكاسيميرو وأضاف: «زيدان كان دوماً لاعبي المفضل، ربما كنت أشاهد الكثير من لقطات لعبه». الكابتن ماتيس دي ليخت علق من جانبه: «كنا ندرك أنه من الممكن تحقيق نتيجة إيجابية هنا. يمكننا أن نسبب مشاكل للمنافس إذا لعبنا بأسلوبنا. فوزنا على حامل اللقب يشجعنا للحلم بمنح النادي اللقب الأوروبي الخامس بعد انتظار 24 عاماً».

السحر ينقلب على الساحر راموس

انقلب السحر على الساحر سيرجيو راموس، فبعدما تعمد الحصول على بطاقة صفراء في الذهاب كي يغيب عن مباراة الإياب أمام أياكس عاقبه الاتحاد الأوروبي بإيقافه مباراتين بدلا من واحدة ثم خسر فريقه أمام عينيه ليخرج من البطولة نهائيا.

جلس راموس في منصة الشخصيات المهمة وبرفقته كاميرات شركة أمازون برايم للإنتاج السينمائي ليصور مشاهد من فيلمه الوثائقي والتقطت الكاميرات كل انفعالاته وشتائمه، ويعيد مشهد راموس وانفعالاته للأذهان مشهد مارادونا وهو يتابع خسارة الأرجنتين في مونديال روسيا ومعه كاميرات توثق حركاته الاستعراضية ضمن فيلم وثائقي أيضا.

سولاري: الريال كبير وسيعود أقوى

Advertisements

حاول المدرب المؤقت سانتياجو سولاري التخفيف من حدة تصريحات كارفخال وقال: «كارفخال يتمتع بشخصية قوية وكان يتحدث وحرارة الهزيمة لا تزال مرتفعة، الموسم مستمر وتبقت لنا المنافسة في الليجا وتفصلنا عن المتصدر 12 نقطة. المواقف السهلة هي سهلة للجميع ويمكنك أن تتسلق وتتفوق عليهم لكن في الأوقات الصعبة يجب أن تكون شجاعاً. مدريد أكبر من أي شخص ويعود دائما وسيعود بشكل أقوى».

وعن مستقبله قال سولاري إنه تم تعيينه بعد الخسارة 1-5 أمام برشلونة وأضاف: «لم آت لهذا الفريق في الوقت الصعب كي أرفع الراية البيضاء مبكرا». واعترف سولاري بافتقار الفريق للقائد راموس وقال: «لا أريد التحدث بسوء عن أي من اللاعبين لكن طبعاً افتقدنا الكابتن».

أوديجارد: لا أستبعد الانتقال لأياكس الموسم المقبل

استغرب مشجعو الريال من تصريحات لاعبهم مارتن أوديجارد وتوقيتها بعد الخسارة من أياكس. وقال أوديجارد المعار حالياً لفيتيس أرنيهم الهولندي: «أذهب إلى أياكس، لمَ لا؟ لا أحد يعلم ما سيحصل. في الصيف أعود لمدريد وأعرف ما يريدون مني». وراقب أياكس اللاعب الموهوب مذ كان بسن ال 15 بفريق سترومسجودسيت وأراد ضمه، لكن الريال خطفه بسن ال 16 وربما حانت الفرصة الآن لشرائه.

بويول يسخر من الريال

صبّ أسطورة برشلونة كارليس بويول الزيت على النار وغرّد «يا إلهي» مع إيموجي واحد محتفل وواحد مصدوم. ولعب ظهير برشلونة أمام الريال 31 مباراة في مسيرته التي انتهت عام 2014 فاز ب 12 مباراة منها، لكنه حصد 3 ألقاب أوروبية و6 ألقاب «ليجا».