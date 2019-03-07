عمومية كرة الطاولة تطالب الهيئة بزيادة الإعانة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

طالبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، بزيادة الإعانة المخصصة من الهيئة العامة للرياضة للأندية لتتمكن من تغطية الصرف على أوجه النشاط، والوفاء بدورها في دعم اللعبة.

جاء ذلك في الاجتماع العادي للجمعية الذي عقد أمس الأول بمقر الاتحاد في دبي، ووافقت الجمعية بالإجماع على المقترح المقدم من نادي التعاون بشأن زيادة الإعانة المخصصة من الهيئة للأندية لتغطية النفقات، والذي أوضح أن الإعانة الحالية لا تكفي لتغطية رواتب الكوادر الفنية والإدارية ومكافآت اللاعبين، وأن الإعانة الحالية، لم يتم تعديلها أو زيادتها منذ تأسيس الاتحاد، وكلّفت الجمعية العمومية بمخاطبة الهيئة في هذا الخصوص.

واكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية، بحضور 11 ممثلاً من أصل 15 نادياً، وعقد برئاسة حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وعبد الرحمن صالح المدير المالي للاتحاد، وعمر حسن خلف رئيس قسم المراكز والأندية الرياضية الخاصة بالهيئة العامة للرياضة «ممثل الهيئة» فيما كان حضور أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة مدير المنتخبات الوطنية، مثار التساؤلات على خلفية أنه لديه ازدواجية من خلال عمله في منصب آخر بنادي شباب الأهلي دبي، لكن لم يعترض أي من الأعضاء على حضوره الاجتماع أو رئيس الجلسة أو ممثل الهيئة.

وفي رده على شرعية حضوره من عدمها، كشف حسن الزرعوني الذي ترأس جلسة الجمعية العمومية، أن اتحاد كرة الطاولة، رد على مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، بشأن وجود أي عضو بمجلس الإدارة الحالي للاتحاد، لديه مناصب أخرى في العمل الرياضي، وذكر الاتحاد في خطابه أن أحمد البحر يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة مدير المنتخبات الوطنية، ومنصب مدير إدارة الموارد البشرية بنادي شباب الأهلي، وينتظر الاتحاد رد الهيئة بالإجراء الذي يجب اتباعه مع العضو ومجلس إدارة الاتحاد، وأن حضوره الاجتماع تم على أساس عدم ورود أي شيء من الهيئة في هذا الخصوص.

وأحالت الجمعية العمومية المقترحات الفنية التي قدمتها الأندية الأعضاء إلى لجنة المسابقات للدراسة والتوصية بها حال قبولها، في الوقت الذي أوضح فيه مسؤولي مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، أن هناك اجتماعاً سنوياً يعقد مع إداريي ومدربي الأندية قبل بداية كل موسم، ويتم من خلاله الاتفاق على التعديلات الفنية والبطولات المقررة، بناء على دراسة لأهم سلبيات وإيجابيات الموسم الذي يسبقه.

وأشار الزرعوني، إلى صعوبة إخطار الأندية بجدول البطولات القارية والدولية في بداية كل موسم، نظراً لعدم تحديد الاتحادين القاري والدولي لكرة الطاولة، توقيتات بطولاتهم بشكل نهائي إلا قبل موعدها بشهور قليلة، وعليه سيتم إخطار الأندية، بالروزنامة القارية والدولية كل ثلاثة أو ستة أشهر.

وتم رفض مقترح منح اللاعبين الدوليين، راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مشاركتهم أو معسكراتهم الخارجية مع المنتخبات الوطنية، وأوضحوا أنه في حال العودة قبل المباريات المحلية بساعات قليلة، يتم اتخاذ القرار بتأجيل المباراة المحلية، ولكن فترات الراحة الطويلة، ستؤثر سلباً قي انتظام برنامج البطولات المحلية.

كما رفضت العمومية، مقترح تعديل موعد مباريات بطولة الشباب، لتقام في موعدها كل خميس، وأكد مسؤولو الاتحاد، أن لائحة الانتقالات الجاري إعدادها، ستحقق المساواة بين اللاعبين المواطنين والمقيمين، لتجنب شكوى الأندية من رغبة اللاعبين المقيمين في الرحيل إلى أندية أخرى تقدمت بعروض أفضل، مع نهاية العام المحدد في اللائحة الحالية، علاوة على تحديد فترتين زمنيتين لتسجيل اللاعبين، وإلى أن العقود الحالية بين الأندية واللاعبين المقيمين، ليس للاتحاد دخل بها، لأن كرة الطاولة، ليس فيها احتراف.