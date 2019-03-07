محمد بن حمد: التظاهرة ترسخ هويتنا الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إن اليوم الرياضي الوطني يعتبر حدثاً وطنياً يؤكد القيم السامية للمجتمع الإماراتي، بوصفه المجتمع الذي تنصهر فيه ثقافات الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات، وتتوحد معاً حول معاني التسامح والمحبة والتآلف واحترام الآخر التي تعد جزءاً من ثقافة الإماراتيين الحياتية.

وقال سموه في كلمة بمناسبة اليوم الرياضي الوطني: «لطالما كان الاهتمام بالإنسان هو الغاية الأسمى لقيادتنا الرشيدة، وقد سخرت خططها الاستراتيجية وبرامج عملها التنفيذية ومبادراتها الوطنية لخدمة أفراد المجتمع واستثمار طاقاتهم الإيجابية بما يعود بالفائدة على الجميع».

وأضاف سموه: «ووفق هذه الرؤية كانت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتخصيص يوم رياضي وطني لمختلف الفئات المقيمة على أرض الدولة، تجسد رؤية القيادة لبناء مجتمع أفراده أسعد شعب، وأبناؤه يعشقون المركز الأول، ذلك لأنه لا يمكن لمجتمع أن يحوز على مقومات السعادة والنجاح ما لم يكن مجتمعاً معافى ومتكافلاً ومنسجماً ضمن نسيج وطني واحد، وهو الأمر الذي عملت قيادتنا الرشيدة على تحقيقه ضمن عدة مستويات ومنها الرياضة بكل ما تنطوي عليه من قيم إيجابية».

وأكد سموه أن اليوم الرياضي الوطني ليس حدثاً عادياً ضمن سلسلة من الفعاليات التي نبهر بها العالم على مدار العام، وإنما هو حالة وطنية تؤكد هوية الدولة وتوجهها الإنساني الذي يجعلها عاصمة للعالم في المحبة والتسامح.

وقال سموه: «ولأن الرياضة هي لغة العالم بأسره، ولأنها كانت ولم تزل منهجاً للقيم والأخلاق الرفيعة، كان من الطبيعي أن تعزز رسالتها الإنسانية معنى التلاحم الوطني في الدولة، وتجسد منافسات مضمارها أفضل صورة للتواصل بين الجنسيات المختلفة التي تعيش على أرض الإمارات، تحت لواء المحبة والخير والعدل الذي أرسى ركائزه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».