الشارقة يستضيف شباب الأهلي والنصر يواجه الوصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام الليلة مباراتان حاسمتان في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري رجال السلة، حيث يستضيف فريق الشارقة نظيره شباب الأهلي في السابعة مساء، وفي نفس التوقيت يحل فريق النصر ضيفاً على جاره الوصل.

وكانت مواجهتا الذهاب أسفرتا الأحد الماضي عن فوز الملك الشرقاوي على شباب الأهلي بملعبه بفارق 10 نقاط وبنتيجة 85- 75، وفوز الوصل على مضيفه النصر بفارق 3 نقاط وبنتيجة 94 - 91.

وبفوز الشارقة والوصل، خطا الفريقان خطوة مهمة إلى الأمام، واقتربا من الوصول إلى الدور النهائي في البطولة، ويدخل الفريقان المباراتين بفرصتي الفوز والخسارة، حيث يضمن لهما الفوز التأهل للنهائي، بينما ستحيل الخسارة أمر التأهل إلى مباراته فاصلة.

أما شباب الأهلي والنصر فأمامهما الليلة فرصة واحدة فقط هي الفوز الذي يمنحهما خوض مباراة فاصلة، أما خسارتهما فسوف تبعدهما عن المنافسة على اللقب وتخرجهما من دائرة المنافسة على اللقب والوصيف.

و يتوقع اليوم أن تشهد مواجهتا إياب نصف النهائي صراعاً قوياً وإثارة كبيرة من أجل تحقيق الفوز لكل الأطراف سواء للفريقين اللذين فازا بالذهاب، حيث يحرصان على الحسم اليوم والتأهل المباشر إلى الدور النهائي.