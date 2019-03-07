شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا وصيفاً للطواف الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أحمد مصطفى حقق نجم دراجات الإمارات يوسف محمد ميرزا المركز الثاني في المرحلة الثانية لطواف جنوب إفريقيا التي أقيمت أمس لمسافة 114 كم، وبهذه النتيجة تقدم ميرزا إلى المركز الثالث في الترتيب الفردي العام، فيما تمكن منتخبنا من التقدم للمركز الثاني في الترتيب الفرقي، بعد نجاح نجومنا أحمد المنصوري ومحمد المنصوري ومحمد المروي وجابر المنصوري وخالد معيوف في تحقيق مراكز متقدمة.

ويعتبر طواف جنوب إفريقيا تجربة قوية ومفيدة لمنتخبنا الذي يستعد لبطولة آسيا للطريق التي ستقام في أوزبكستان في إبريل/نيسان المقبل.

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