«أهل العزم».. فيلم وثائقي يحتفي بفرسان الإرادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019، فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوان «أهل العزم»، وذلك احتفاء بأصحاب الهمم من الرياضيين الإماراتيين المشاركين في الأولمبياد الخاص، وتسليط الضوء على ما حققوه من إنجازات رغم التحديات.

ويتضمن الفيلم عرضاً لقصص وتجارب شخصية لعدد من أصحاب الهمم بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التطوع والمشاركة في المبادرات المجتمعية خلال فعاليات الألعاب الأولمبية وما بعدها، ومن خلال تسليط الضوء على هذه التجارب الحياتية، يحتفي الفيلم بالإنجازات والنجاحات التي حققتها مجموعة من الأفراد من مختلف أنحاء دولة الإمارات ممن يعتبرون قدوة ومثالا يحتذى به في قوة العزيمة والطموح.

وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة» إن العاصمة أبوظبي تستعد خلال أيام، لاستضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، الذي يجسد التزام دولة الإمارات ببناء مجتمع متلاحم ومتضامن يعمل على دمج أصحاب الهمم وتفعيل دورهم في المجتمع ويعبر عن الجهود الرامية للمساعدة في فهم احتياجات هذه الفئة من المجتمع، وتسليط الضوء على مساهماتهم.